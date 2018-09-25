Представители 11 новых стран были избраны в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в составе которого до конца 2019 года будет оставаться Россия.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в понедельник в МАГАТЭ по итогам однодневного заседания Совета управляющих агентства.

«В совет Совет управляющих МАГАТЭ из 35 членов на период 2018-2020 годов избраны 11 новых стран. Новыми членами совета стали Азербайджан, Бразилия, Эквадор, Египет, Италия, Марокко, Нигер, Пакистан, Швеция, Таиланд и Уругвай, — говорится в сообщении агентства. — На период 2018-2019 годов Совет управляющих МАГАТЭ будет включать Аргентину, Армению, Австралию, Азербайджан, Бельгию, Бразилию, Канаду, Чили, Китай, Эквадор, Египет, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Иорданию, Кению, Республику Корея, Марокко, Нидерланды, Нигер, Пакистан, Португалию, Российскую Федерацию, Сербию, Южную Африку, Судан, Швецию, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Уругвай и Венесуэлу».

В пресс-службе организации отметили, что Совет управляющих МАГАТЭ избрал постоянного представителя Иордании при международных организациях в Вене Лину аль-Хадид председателем Совета управляющих на период 2018-2019 годов. Кроме того, совет избрал новых заместителей председателя — управляющего от Армении Армана Киракосяна и управляющего от Бельгии Гилена Д’Хооп.

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