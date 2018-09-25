Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — цитирует заявление РИА Новости.

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Также Нетаньяху выразил уверенность в достоверности израильской версии гибели российского Ил-20 в Сирии и обвинил армию Сирии и Иран в гибели самолета.

Minval.az