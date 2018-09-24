Трансфер сенегальского защитника литовского «Жальгириса» Мамаду Мбоджа в азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» все-таки может состояться.

Как сообщает «Азериспорт», переход, скорее всего, состоится в предстоящее зимнее «трансферное окно». Представители «Нефтчи» наблюдали за игрой футболиста, и в руководстве клуба приняли решение пригласить его в ряды своей команды.

Напомним, что «нефтяники» намеревались подписать защитника в конце прошлого месяца, однако игрок решил тогда остаться в «Жальгирисе».

Minval.az