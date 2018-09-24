Согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в Азербайджанской Армии начались соревнования на звание «Лучшая танковая рота», информирует МО АР.

Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам по стрельбе и вождению.

В завершение по итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований «Лучшая танковая рота».

Minval.az