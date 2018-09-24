В соответствии с планом подготовки Азербайджанской Армии на 2018 год, 14 сентября в Управлении навигации и картографии Главного оперативного управления Министерства обороны с участием офицеров из различных видов войск проведена конференция на тему «Применение современной технологии в создании специальных топографических карт», говорится в сообщении МО АР.

В ходе конференции участники были всесторонне проинформированы о современной технологии и программном обеспечении, которые применяются во время создания специальных топографических карт, макетов местности и разработки планов, предусмотренных для использования в системах управления современным вооружением и военной техникой, принятых на вооружение Азербайджанской Армии.

На конференции также были продемонстрированы специальные топографические карты, трехмерные макеты местности и фотодокументы, готовящиеся с применением этих программ.

Minval.az