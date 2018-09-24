24 сентября Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с прибывшей в нашу страну для участия в Третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018» делегацией, возглавляемой Министром обороны Республики Монтенегро Предрагом Бошковичем. Об этом сообщает МО АР.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, и подчеркнули наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро во многих направлениях, в том числе в военной сфере.

Подчеркнув значимость визита в Баку Министра обороны Монтенегро с делегацией для участия в Третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018», генерал-полковник З.Гасанов отметил, что это станет новым толчком в развитии военного сотрудничества между нашими странами.

В свою очередь, Министр обороны Монтенегро, отметив, что связи между нашими государствами основаны на дружеских отношениях, а его страна является важным партнером Азербайджана, особо подчеркнул важность подобных встреч в плане углубления двусторонних отношений, а также сотрудничества в военной сфере.

Затем стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития двустороннего военного сотрудничества.

Minval.az