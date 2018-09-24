Иран готов дать сокрушительный ответ на действия США и Израиля.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

«Вы уже сталкивались с местью Ирана, — цитирует агентство Reuters слова Салами. — Наш ответ будет сокрушительным, и вы пожалеете о том, что натворили». В сообщении уточняется, что слова заместителя командующего КСИР прозвучали во время церемонии прощания с жертвами террористического акта в Ахвазе.

Официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в субботу, что террористы, совершившие атаку в Ахвазе, были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Генерал Шекарчи также заявил, что террористы не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и службой внешней разведки Израиля «Моссад». Вашингтон опроверг обвинения иранских властей, в Тель-Авиве — данные заявления пока не комментируют.

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