Более пятисот человек, пытавшихся добраться на резиновых лодках до берегов Испании, обнаружила Служба спасения на море за минувшие выходные.

Как передает РИА Новости, за субботу спасатели обнаружили десять лодок (всего 381 человек) у берегов Андалусии (южное побережье Средиземного мора Испании), еще одна лодка, в которой находились двенадцать человек, найдена у Балеарских островов.

За воскресенье спасатели нашли в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) две лодки, в которых находились 117 человек. Они были доставлены в Малагу.

Всего Средиземное море с начала года пересекли более 78 тысяч мигрантов (более 1700 человек погибли), при этом самое большое увеличение потока в этом году пришлось на Испанию – в эту страну через Средиземное море попали 34 238 мигрантов (погибли 359 человек). Миграционный поток в Испанию в текущем году вырос в три раза – с января по конец сентября 2017-го до Испании через Средиземное море добрались менее одиннадцати тысяч мигрантов из Африки.

Minval.az