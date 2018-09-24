ВВС Израиля не пытались спрятаться за Ил-20 ВКС России при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных, заявили в израильской армии, передает РИА Новости.

Пресс-релиз опубликовали вскоре после заявления министерства обороны, в котором Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа. В нем руководство израильской армии призвало продолжать «деконфликтоционную» координацию с россиянами в ходе военных действий Сирии, которые в Тель-Авиве прекращать не намерены.

«Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом», — отмечается в заявлении.

Армия Израиля подчеркнула, что в момент, когда Ил-20 сбила сирийская зенитная ракета, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин, который прибыл в Москву в четверг.

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