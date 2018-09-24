Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия является бесполезной страной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России «нет пользы ни в Украине, ни в Сирии», Помпео ответил, что данное суждение «достаточно верно». «Это очень печально, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности, в этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии», — сказал глава американской дипломатии.

Minval.az