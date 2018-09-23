Турция откроет посольство в столице Парагвая Асунсьоне, говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, уже завершены юридические процедуры, связанные с организацией дипмиссии. Первым послом Турецкой Республики в Парагвае назначен Инджи Эрсой.

В заявлении МИД Турции отмечается, шаги по расширению сотрудничества с Парагваем предпринимаются в рамках проводимой Анкарой политики укрепления связей со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

В МИД также сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со своим парагвайским коллегой Луисом Альберто Кастильони. «В ходе встречи стороны подтвердили приверженность развитию связей между Турцией и Парагваем», — сказано в заявлении МИД.

Minval.az