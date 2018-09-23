Население кантона Санкт-Галлен в Швейцарии сегодня большинством голосов (почти 67%) поддержало инициативу о внесении поправок в УК о запрете скрывать лицо в общественных местах, если это может угрожать безопасности. Как сообщает «Лайф», инициативу в сентябре 2017 года поддержал парламент кантона.

Аналогичный запрет ранее был введён в соседнем кантоне Тичино. На федеральном уровне власти страны отклонили инициативу о запрете ношения паранджи по всему государству, заявив, что каждый кантон имеет право сам принимать такие решения.

Minval.az