Вооруженные силы Израиля выступили с заявлением, в котором оспорили версию Министерства обороны России о крушении российского Ил-20 над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

В заявлении израильской армии говорится о том, что военно-воздушные силы страны не прятались за российским самолетом и своевременно задействовали механизм предотвращения конфликтов в Сирии. Также военные отметили, что российским Вооруженным силам были предоставлены исчерпывающие и точные детали инцидента, доказывающие невиновность Израиля.

Израильская сторона подчеркнула, что безопасности российских военных в Сирии является важным элементом для принятия решения о проведении операций в стране, а продолжение координации между Израилем и Россией представляет интерес для обеих стран.

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