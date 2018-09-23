Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео призвал несогласных с президентом США Дональдом Трампом чиновников уйти в отставку. Об этом сообщает Fox News.

— Я был довольно прямолинеен с самого начала моей работы в этой администрации: если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим, — сказал Помпео.

Он добавил, что Трамп должен добиться того, чтобы все американские ведомства работали слаженно. Помпео выразил надежду, что каждое агентство — Минюст, ФБР и Госдепартамент — участвует в этой работе.

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