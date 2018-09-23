Власти США могут ужесточить выдачу грин-карт и виз , сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает отказ в визе или грин-карте тем легально живущим в стране мигрантам, которые обращались к социальной поддержке.

Под ней подразумевают программу Medicaid, которая позволяла пользоваться медицинскими услугами, талонами на питание и социальным жильём.

В отдельных случаях соискателя гражданства могут попросить внести залог в размере до 10 тысяч долларов. Такими мерами правительство хочет получить гарантию, что человек сможет в дальнейшем сам себя обеспечить.

По подсчётам американских властей, такие изменения будут касаться около 340 тысяч человек в год.

Minval.az