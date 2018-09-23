Число человек, погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, достигло 218 человек, сообщает Reuters

Агентство пишет, что на берегу у места катастрофы в ряд стоят гробы, «ожидая», когда спасатели вытащат из воды очередного погибшего.

В Танзании объявлен четырехдневный национальный траур. Президент Танзании Джон Магуфури приказал арестовать всех, кто причастен к происшествию с паромом и допустил его перегруз. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

Катастрофа на озере Виктория произошла в ночь на 21 сентября.

Minval.az