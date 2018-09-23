Возглавляемая США международная коалиция эвакуировала боевиков террористической организации «Исламское государство» из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передало в субботу сирийское государственное агентство САНА.

«Боевые вертолеты «международной коалиции», действиями которой руководят США, провели операцию по эвакуации высокопоставленных главарей террористической группировки ДАИШ (ИГ) из поселка Аль-Марашда на юго-востоке провинции, где в настоящее время скрываются оставшиеся террористы ДАИШ», — говорится в сообщении.

Minval.az