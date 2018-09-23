Ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести Израиль к подрезанию крыльев и ограничению зоны полета израильских ВВС на территории Арабской Республики. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

По информации СМИ, Израиль надеется, что российский ответ ограничится закрытием неба над САР всего на неделю, и Москва не станет запрещать полеты вблизи своих баз. В противном случае израильские истребители не смогут наносить удары по территориям севернее Дамаска. Также жесткие меры России могут привести к созданию безопасных зон для правительственных войск Сирии и «Хезболлы», и дадут возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе.

Издание пишет, что, отвечая на вопрос о будущих налетах израильской авиации, министр обороны Авигдор Либерман «совершил больше маневров уклонения, чем российские летчики сбитого Ил-20».

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