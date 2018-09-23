Министерство иностранных дел Китая объявило об отмене участия КНР в совместных с США мероприятиях из-за санкций Вашингтона в отношении китайского министерства обороны, сообщает Лента.ру.

Как сообщает Report, одним из таких мероприятий является международный симпозиум, посвящённый безопасности на море, запланированный в США, сообщает Центральное телевидение Китая. Делегацию из Пекина должен был представлять командующий ВМС страны Шэнь Цзиньлун.

Кроме того, была отменена вторая встреча представителей штабов в рамках межармейского диалога двух стран. Она должна была состояться 25–27 сентября в Пекине.

Напомним, американские санкции были введены против Китая из-за сотрудничества оборонных ведомств России и КНР.

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