Президент России Владимир Путин в ходе августовской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Москва готова полностью профинансировать строительство «Северного потока-2» в том случае, если против участвующих в реализации проекта европейских компаний будут введены санкции США.

Как передает Лента.ру, об этом со ссылкой на собственный источник сообщает крупнейшая немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung.

«Миллиардные вложения, которые сохранят жизненно важный газовый бизнес России, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — пишет издание.

Соответствующая гарантия, отмечает газета, была дана на фоне угроз США ввести санкции против компаний из Европы, которые задействованы в строительстве магистрального газопровода. Как заявлял «Коммерсанту» глава американского Минэнерго Рик Перри, правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что реализация проекта может привести к прекращению транзита российского топлива через Украину и крупным финансовым потерям для Киева.

«Члены Европейского союза также чувствительно относятся к этому. Абсолютное большинство из них. Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы «Северному потоку-2″», — говорил чиновник в сентябрьском интервью.

По словам Перри, он допускает введение санкций против российского энергетического сектора в связи со строительством этого газопровода, однако каких-либо решений пока нет. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не намерены наказывать компании, участвующие в реализации «Северного потока-2», хотя о подготовке соответствующих мер сообщали источники в Белом доме.

Общая стоимость самого газопровода составляет почти 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии, введение в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год, что позволит повысить поставки российского топлива в Европу и значительно снизить объемы транзита через Украину.

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