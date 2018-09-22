Руководство Китая приняло решение о немедленном отзыве из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, который планировал позднее совершить визит, передает РИА Новости.

«Китайская сторона приняла решение немедленно отозвать принимающего участие в США в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в США командующего ВМС НОАК Шэнь Цзиньлуна», — сообщили в министерстве обороны Китая.

Отмечается, что это решение было принято в связи с санкциями, введенными американской стороной в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией.

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