Участники Огузо-Гахской археологической экспедиции подготовили карты историко-археологических памятников, расположенных на территории Гахского района, а также определили их географические координаты.

Как рассказал Sputnik Азербайджан руководитель экспедиции, доктор философии по истории Талех Алиев, специалисты провели осмотр некоторых значимых для республики с исторической точки зрения памятников, по ряду из них были составлены карты. Особое значение историки придают крепости Зарна, относящейся к раннему средневековью.

Крепость построена в селе Зарна, на берегу реки с тем же названием на части высокогорного леса в очень важной со стратегической точки зрения местности. «Мы подготовили план крепостных стен Зарны. На территории крепости общей площадью 0,8 гектара располагались складское помещение и храм», — отметил ученый.

По его словам, крепость построена в стиле, типичном для эпохи раннего средневековья. Дорога, ведущая к ней, была узкой и очень труднопроходимой. «Строение стоит на части села, называемой Ла (Лал)-Ширин. Мы также осмотрели часть села, именуемую Маралик (Мараллыг)», — сказал историк.

Он отметил, что помимо этого был осмотрен и подготовлен план храма Кильсехенд, расположенного на километр к югу от села Гум, который является одним из значимых албанских храмов раннего средневековья.

Аналогичные работы были проведены и в селе Амирджан. В частности, был подготовлен план развалин сельской мечети XVIII века, исследованы расположенные рядом древние могилы.

Отметим, что в ходе работ были подготовлены историко-архитектурные карты сел Гыпчаг, Амирджан, Ингилой-Кетюклю, Амберчай, Гашгачай, Зарна, Сускенд, Мешабаш, Алибейли, Гах-Ингилой, Алатамир, Гум. В следующем году планируется продолжить исследование памятников, которые охватывают важный период истории Кавказской Албании.

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