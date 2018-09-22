Китай отзывает своих представителей в ряде совместных с США мероприятий из-за санкций Вашингтона за сотрудничество с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее МИД Китая вызвал американского посла Гэри Локка и сделал главе дипмиссии резкое представление из-за ограничительных мер за покупки российского вооружения. Помимо этого, в Центральный военный совет вызвали военного атташе при посольстве США и выразили протест.

В частности, Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США, в ходе которого он должен был принять участие в симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море. Помимо этого, китайские власти решили отказаться от второй встречи представителей штабов двух государств, которая должна была пройти в Пекине 25-27 сентября.

При этом китайская сторона вновь потребовала от США немедленно отменить введенные ограничительные меры.

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