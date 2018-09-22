В Мюнхене в 185-й раз открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест (Oktoberfest).

Как передает РИА Новости, в этом году он проходит с 22 сентября по 7 октября. По предварительным данным организаторов, в нем примут участие около шести миллионов человек, которые на протяжении 16 дней будут наслаждаться вкусом «жидкого баварского золота» и пышными народными гуляниями.

Церемония открытия Октоберфеста традиционно включает в себя вскрытие бургомистром Мюнхена Дитером Райтером бочки со свежесваренным пивом. Затем он произносит: «O’zapf is» («Откупорено»), — и праздник начинается.

Первую литровую кружку (Mass) пива по традиции получил премьер-министр Баварии Маркус Зодер.

В открытии фестиваля также приняли участие десятки тысяч баварцев и туристов (очередь собирается еще накануне), торжественные мероприятия проходят на огромной площадке «Терезин луг» (Theresienwiese).

Главной традицией фестиваля остается дегустация пива. В среднем во время Октоберфеста выпивается более семи миллионов литров «жидкого баварского золота». Стоимость литровой кружки в этом году варьируется от 10,70 до 11,50 евро. Сама кружка может быть приобретена тут же в качестве сувенира, тем не менее в прошлом году было зафиксировано около 120 тысяч случаев попытки кражи посуды.

Пиво разливается в 14 гигантских пивных шатрах, многочисленных средних и мелких палатках, в специальных павильонах всемирно известных баварских пивоварен.

Крепость пива на «Октоберфесте» составляет около 6% алкоголя, это несколько крепче, чем традиционное немецкое пиво. Закусывать его на фестивале рекомендуется блюдами местной кухни, широко представленными в меню всех ресторанов и кафе — от соленого бублика «брецель» до запеченной свиной ноги «швайнсхаксн».

Посетителей ждет насыщенная культурная программа — выступления музыкальных и народных коллективов, шествия пивоваров и стрелков, показы мод, аттракционы, ярмарки и танцы.

На Октоберфесте есть традиция, помогающая гостям найти себе пару. Дамы в традиционных баварских костюмах, которые хотели бы познакомиться в ходе фестиваля, завязывают банты на левой стороне пышного передника, что обозначает «свободна». Бант на правой стороне передника означает, что спутник уже найден.

Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года (22 раза фестиваль отменялся), когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября. Тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября.

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