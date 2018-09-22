Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Ахваз, сообщает сайт главы государства.

«Известие о гибели и ранении людей в результате произошедшего в вашей стране теракта вызвало у нас чувство глубокой скорби», — говорится в соболезнование.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и считает важным борьбу с этим злом.

От своего имени и от имени азербайджанского народа глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, президенту и народу Ирана и пожелал выздоровления пострадавшим в результате теракта.

Minval.az