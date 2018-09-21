Российский Ил-20 сбили над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200, когда четыре израильских истребителя уже вернулись в свое воздушное пространство. Об этом 21 сентября сообщает Reuters со ссылкой на ЦАХАЛ.

Израильские военные предупредили Россию об ударе по сирийской территории раньше, чем за минуту, утверждает ЦАХАЛ.

Высокопоставленный израильский военный представитель заявил ТАСС: «Мы однозначно дали куда большее время перед атакой, чем одна минута. Это было однозначно существенно дольше одной минуты, но не могу сказать точно, какой период времени это был».

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