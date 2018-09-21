Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу Форт Трамп у восточной границы страны.

«Ещё слишком рано, чтобы говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши», — сообщил Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.

Он отметил, что размещение базы должно серьёзно усилить безопасность Польши.

Minval.az