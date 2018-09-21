Instagram Direct получит поддержку GIF-изображений. Пользователи отправят их в личных сообщениях.

Как передает «Лайф» со ссылкой на GSMArena, обновление выйдет в ближайшие несколько дней. Ожидается, что соцсеть синхронизируется с сервисом GIPHY. Выбрать движущееся изображение можно будет из медиатеки этого приложения.

Ранее в «Инстаграме» появилась панель с эмодзи. Пользователь увидит часто используемые смайлики над цифровой клавиатурой. По мнению представителей соцсети, это упростит пользование приложением.

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