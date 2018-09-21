В Национальной арене гимнастики в Баку проходит торжественная церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, официальные лица государства и правительства.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об исторических памятниках Азербайджана, развитии спорта, в том числе дзюдо, международных спортивных соревнованиях, проводимых в стране.

На церемонии выступили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Чемпионат мира по дзюдо открытым.

Прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо.

Minval.az