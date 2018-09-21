В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами возможны кратковременные дожди, северный ветер днем сменится умеренным южным ветром

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем — 25-28 градусов тепла, в Баку ночью — 18-20, днем — 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни, град. Восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 14-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

В субботу днем и до второй половины понедельника на территории страны установится нестабильная погода, в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Западный ветер местами усилится. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

Minval.az