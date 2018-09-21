В Москве прошли переговоры между представителями Минобороны РФ и делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкином. Израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором рассказывается о сбитом в Сирии российским самолете-разведчике Ил-20, сообщает «Коммерсантъ».

В документе указывается на непричастность Израиля к падению самолета. В частности, в докладе говорится о том, что несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть — в удаленных от Латакии районах Сирии, где был сбит российский самолет.

В результате переговоров военные договорились «продолжить имплементацию системы деконфликтизации» и продолжить координировать свои действия в регионе.

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