Делегация Государственной Думы России во главе с вице-спикером Сергеем Неверовым находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе визита делегация примет участие на торжественном заседании, посвященном 100-летию Парламента Азербайджана, состоится ряд встреч с официальным лицами страны, на которых планируется обсудить укрепление межпарламентских связей.

Отметим, что в составе делегации также входит sглава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Minval.az