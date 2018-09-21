Постпред США при ООН Никки Хейли возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке и пообещала, что США ответят Тегерану за нападение на американское посольство в Багдаде.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление она сделала, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

«Если и есть одна страна, которая является источником нестабильности на Ближнем Востоке, одна страна, которая заслуживает постоянного обсуждения в Совете Безопасности, — это не Израиль, а Иран», — сказала она. В частности, Хейли заявила, что Иран использует подконтрольные группы в Ираке для осуществления нападений на американцев.

«Есть причина, по которой эскалация иранской деятельности имеет последствия для американцев, — отметила постпред США при ООН. — Две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре».

«Администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена мириться с этим, — констатировала американский дипломат. — Иран мог остановить эти атаки, однако не счел нужным поступать таким образом, поэтому Белый дом послал жесткий сигнал Ирану. Мы возлагаем на Иран ответственность за нападения в Ираке на американские объекты и персонал и мы не будем колебаться, решительно защищая жизни американцев».

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