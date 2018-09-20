Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на сентябрь.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу ухудшила свое положение: подопечные Гурбана Гурбанова опустились на три строчки и теперь занимают 108-е место. «Милли» потеряла 5 очков, и теперь у команды 1202 очка.

Напомним, что сборная Азербайджана неудачно стартовала в Лиге наций, сыграв вничью с Косово (0:0) и Мальтой (1:1).

Ближайший преследователь Азербайджана – сборная Северной Кореи (1196 очков), а на строчку впереди расположилась команда Кении (1204).

Соперники сборной Азербайджана по групповой стадии ЛН расположились следующим образом: Фареры – 92-е место (1261), Косово – 138-е (1092), Мальта – 183-е (928).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия, Франция (по 1729), Бразилия (1663), Хорватия (1634), Уругвай (1632), Англия (1612), Португалия (1606), Швейцария (1598), Испания (1597) и Дания (1581).

Лучший показатель в рейтинге у Украины (+6 позиций), худший у Ганы и Словении (-6).

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