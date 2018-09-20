Власти американского штата Мэриленд сообщают о стрельбе и многочисленных пострадавших, обстоятельства произошедшего пока неизвестны, заявил шериф округа Харфорд Джеффри Галер, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что в районе дороги Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Позже стало известно, что при стрельбе погибли 3 человека, пятеро пострадали.

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