Отравившиеся в ресторане в английском Солсбери британец и россиянка на самом деле являются продавцом наркотиков и элитной проституткой. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Как отмечает издание, 42-летний британец Алекс Кинг был обвинен в хранении с целью распространения наркотиков разной степени тяжести. Отмечается, что его отпустили под залог до следующего года. Его жена россиянка Анна Шапиро на самом деле элитная проститутка, ночь с которой может обойтись в четыре тысячи фунтов стерлингов, утверждают авторы статьи.

Ранее источники в полиции сообщили «Би-би-си», что отравление пары в ресторане Prezzo, вероятно, было инсценировкой. По информации телеканала, в крови пострадавших не было найдено никаких ядов.

После случившегося Шапиро рассказала в интервью The Sun, что стала жертвой «приспешников Путина» за то, что отреклась от родины. Материал впоследствии был удален.

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