В Британии 29-летний мужчина Тони Пембертон разбился насмерть после того, как выскочил из такси на ходу. Известно, что он был нетрезвым и возвращался со своей девушкой с регбийного матча. Об этом пишет WalesOnline.

По информации издания, мужчина вызвал такси, предварительно обсудив с водителем стоимость поездки, которая составила 70 фунтов. Однако уже в пути водитель принялся повышать стоимость.

«Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90», — отметила девушка Сара Перкинс.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в ярость и изначально принялся пинать водительское кресло, а потом и вовсе выпрыгнул в окно на скорости 100 км в час. В полиции заявили, что мужчина скончался от множественных травм.

«Он сказал, что собирается идти пешком, что выходит. Будто окончательно решил не платить больше ни копейки таксисту, и на этом всё», — добавила очевидец.

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