72-летний католический священник отправил в больницу двоих итальянских полицейских, которые пытались задержать его в метрополитене. На святошу пожаловались женщины, к которым он приставал — лапал и откровенно домогался.

Питер Слокомб уже раскаялся в своём поступке, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ. Его на два года и восемь месяцев приговорили к домашнему аресту. Кроме того, он должен выплатить по 5 тысяч евро каждому из пострадавших офицеров.

По словам свидетелей, священник неоднократно прикасался к двум женщинам, которые ехали в римском метрополитене. А когда они подняли шум, он попытался убежать. Пострадавшие тут же сообщили о том, что произошло, в полицию, и вскоре домогателя прижали на одной из станций.

Прежде чем надеть на Слокомба наручники, полицейские потребовали встать лицом к стене и завести руки за голову. Но мужчина, который, к слову, в этот момент был в обычной одежде, набросился на копов, сломав одному из них нос и порезав чем-то острым второго. Вскоре пришло подкрепление — Слокомба обезвредили, а пострадавшие вынуждены были обратиться в госпиталь.

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