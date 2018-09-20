На Билясуварском таможенном посту был проведен предварительный осмотр картофеля, ввезенного из Ирана в Азербайджан в двух грузовых автомобилях, по 24,7 тонн продукции в каждом, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в четверг.

Во время осмотра возникли подозрения о наличии в продукции сельскохозяйственного вредителя — картофельной моли «Phthorimaea operculella Zell».

В связи с этим для подтверждения выявленного вредителя была взята проба, и направлена во вторую Бакинскую региональную лабораторию.

Оба автомобиля были задержаны на Билясуварском таможенном посту для проведения соответствующего расследования, и пресечен ввоз зараженного картофеля на территорию страны.

По факту проводится расследование.

Minval.az