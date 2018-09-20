Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утром в четверг, 20 сентября, в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ» призвал понять реакцию россиян на гибель около побережья Сирии 15 военнослужащих, находившихся в самолете-разведчике Ил-20.

Глава оборонного ведомства еще раз подчеркнул, что российский самолет был сбит в результате «безответственных» действий сирийских ПВО, а не израильскими вооруженными силами. Министр сказал, что израильские самолеты, участвовавшие в атаке по целям к востоку от Латакии, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская ЗРК С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

При этом Либерман призвал не судить о россиянах по реакции на это происшествие, поскольку речь идет о реакции людей, понесших тяжелую утрату.

Напомним, что министерство обороны России обвинило Израиль в гибели Ил-20, заявив, что израильские летчики «подставили» этот самолет под удар сирийских ПВО. Многие российские политики, общественные деятели и журналисты выступили с жесткими обвинениями в адрес Израиля в связи с этим инцидентом. В эфире российских телеканалов и радиостанций, а также в социальных сетях со стороны многих россиян звучат призывы к «ответным» военным действиям в отношении Израиля.

Руководство Израиля выразило соболезнования России и семьям погибших. В то же время Иерусалим категорически отвергает обвинения в адрес израильских военных, подчеркивая, что речь идет о трагическом инциденте, виновником которого являются вооруженные силы Сирии.

Minval.az