Иран обратился в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой осудить израильскую политику угроз в отношении Тегерана, а также взять под контроль якобы имеющуюся у Тель-Авива ядерную программу.

Как передают ТАСС, об этом в четверг сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Соответствующее послание направил во всемирную организацию постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу. Письмо адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Наличие ядерного оружия у Тель-Авива является главной угрозой безопасности в регионе», — говорится в послании. В связи с этим иранская сторона «призывает выступить против разрушительной израильской политики, а также занять твердую позицию, чтобы Тель-Авив действовал в соответствии с международными правилами и уставом ООН». Тегеран настаивает, что «Израиль должен присоединиться Договору о нераспространении ядерного оружия и поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ».

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