Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму в адрес Владимира Путина с соболезнованиями по поводу крушения российского Ил-20 в Сирии.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к гибели российских героев, выполнявших благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — цитирует текст послания сирийское агентство SANA.

Ответственность за произошедшее сирийский лидер возложил на Израиль, который «как всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей и осуществления агрессии в регионе».

Minval.az