Китай представляет в долгосрочной перспективе для США большую угрозу, чем Россия.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, РФ и КНР представляют разные виды угрозы для Соединенных Штатов. Говоря про Россию, Помпео утверждал, что эта страна якобы проявляла агрессию и «пыталась вмешаться» в американские выборы. «Мы должны давать отпор и сдерживать их там, где можем», — сказал госсекретарь, говоря про РФ.

«Но в долгосрочной перспективе, если вы посмотрите на вещи, которые угрожают американским средствам к существованию, несут риск для продолжающегося экономического роста США, то Китай представляет гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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