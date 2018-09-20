Вчера вечером в районе Бакыркёй в Стамбуле ссора предпринимателей-азербайджанцев завершилась убийством.

Как передает Milliyet, гражданин Азербайджана Этимад Исмаилов был убит из огнестрельного оружия своим партнером по бизнесу гражданином Азербайджана Гозелом Деморовым.

После совершенного преступления Гозел Демиров сбежал, однако был задержан турецкими силовиками в Бешикташе.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел из-за денег.

Этимад Исмайлов — старший сын экс- депутата парламента Азербайджана Ильяса Исмайлова, председателя партии «Адялят». Предприниматель был мужем известной азербайджанской телеведущей Севиль Нуриевой.

Minval.az