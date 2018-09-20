«НАТО — это Альянс, который выступает за верховенство закона. Мы отмечаем важность устава ООН и Хельсинского заключительного акта ОБСЕ по вопросу территориальной целостности стран».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

«Также мы выступаем за мирное решение всех конфликтов. И поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджана и Армении в поиске мирных путей урегулирования нагорно- карабахского конфликта»-, отметила Роуз Готемюллер.

Minval.az