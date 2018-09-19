Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране.

Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и назначении внешнего управляющего. Одновременно прокуратура Мэриленда предъявила уголовные обвинения создателям финансовой пирамиды — Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски.

По данным SEC, ответчики обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу пулов потребительских кредитов. Однако на самом деле они использовали средства новых инвесторов, чтобы вести роскошный в их представлении образ жизни и выплачивать дивиденды самым первым вкладчикам. Обманывая клиентов, они не пренебрегали ни ложными заявлениями, ни подделкой подписей и документов.

К.Меррилл и Дж.Ледфорд украли не менее $85 млн инвесторских средств и растратили их. В том числе были приобретены не менее 25 дорогих автомобилей — в общей сложности на $10,2 млн, элитная жилая недвижимость на миллионы долларов, кольцо с бриллиантом на 7 каратов — $330 тыс., браслет с бриллиантами на 23 карата — $168 тыс. Кроме того, соучастники потратили $100 тыс. на частный фитнес-клуб.

«Инвесторам следует помнить, что реклама беспроигрышных инвестиций с низким риском и высоким доходом должна автоматически вызывать у них тревогу», — заявила помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии Келли Гибсон.

Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом. Тысячи инвесторов вложили в нее $18 млрд, с учетом обещанных прибылей мошенник должен был выплатить им свыше $64 млрд. В 2009 году Б.Мейдофф, которому тогда был 71 год, признал вину и был приговорен к 150 годам тюремного заключения.

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