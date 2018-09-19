В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось очередное судебное заседание по уголовному делу Эльмана Ибрагимова 1988 г.р., обвиняемого в том, что по неосторожности стал причиной смерти потерпевшего.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева огласили приговор, согласно которому Э.Ибрагимова оправдали.

Узнав решение суда, Э.Ибрагимов потерял сознание. Его привели в чувство. Э.Ибрагимов был освобожден в зале суда.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел в следственном изоляторе временного содержания для административных заключенных. Э.Ибрагимов подрался с содержащимся вместе с ним Чингизом Халиловым и избил его. Помещенный в больницу Ч.Халилов скончался в медицинском учреждении.

Однако, Э.Ибрагимов не соглашался с этим, и утверждал, что никого не убивал.

Отметим, что Э.Ибрагимов обвинялся по ст. 126.3 УК.

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