Президент Польши Анджей Дуда предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Associated Press.

Дуда отметил, что власти Польши готовы потратить на создание базы два миллиарда долларов, и предложил назвать ее «Форт Трамп». Услышав это, президент США с удивлением поднял брови и улыбнулся.

Решение о создании постоянной американской базы в Польше может быть принято в начале следующего года.

Minval.az