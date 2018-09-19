КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в военном соглашении между двумя странами, подписанном по итогам саммита в Пхеньяне с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов», — говорится в документе, подписанном министрами обороны двух стран в присутствии Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Соглашение также предусматривает прекращение с 1 ноября крупномасштабных артиллерийских учений и военных полетов вблизи демилитаризованной зоны.

Как следует из совместного заявления лидеров двух стран, Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

Помимо этого, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог, которые сейчас разделяет буферная зона. Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

Пхеньян и Сеул также решили направить совместную заявку для проведения Олимпиады 2032 года и направить единую команду на Игры.

Ким Чен Ын по итогам визита также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Если это произойдет, то станет первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.

Межкорейские соглашения уже оценил президент США Дональд Трамп. «Ким Чен Ын согласился позволить ядерные инспекции, которые обсуждались на последних переговорах, и на постоянной основе демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет ядерных и ракетных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!» — написал американский лидер в Twitter.

Саммит КНДР и Южной Кореи проходит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

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