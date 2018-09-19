Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о присутствии американских войск в Сирии после победы над террористами ИГИЛ. Об этом, как пишет «Лайф», он упомянул в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Дональд Трамп уверен, что победа над ИГИЛ уже близка. В данный момент американские войска занимают территории на севере Сирии, где поддерживают оппозиционные действующему правительству силы. На юго-востоке страны находится ещё одна военная база американцев.

Minval.az